Среди российских мужчин больше всех работают женатые, пишут "Известия" со ссылкой на данные Росстата.
По результатам исследования выяснилось, что среди мужского населения России больше всех работают женатые — 39,5 часа в неделю. Меньше отдают себя труду разведенные мужчины — 39,2 часа в неделю. Наименьший результат у холостых — 39 часов.
Обратные результаты оказались среди женского населения. Больше отдаются работе разведенные — 37,8 часа в неделю. Незамужние трудятся 37,4 часа. Семейные женщины тратят на работу меньше всего времени — 36,2 часа в неделю.
По итогам 2017 года мужчины в среднем трудились по 39,4 часа, а женщины — по 36,7 часа.
Комментарии
Вот удивили.
У женщин второй рабочий день дома, поэтому она не должна работать больше 6 часов на работе