Фото: zdrav.kz
Вода в кранах барнаульцев приобретает обычный запах и цвет — это связано с тем, что водоканал уменьшает дозы реагентов, используемых для очистки воды.
В пресс-службе предприятия рассказали, что в данный момент температура воды в реке Обь достигла 5 градусов, а это улучшило взаимодействие с реагентами для очистки и обеззараживания и позволило снизить их количество.
"Питьевая вода возвращается к привычным параметрам. Самый сложный период паводка пройден", — подчеркнул генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Масловский.
Ранее портал Amic.ru сообщал, что в связи с сильным промерзанием почвы земля не впитала часть загрязнений, и они напрямую "ушли" в Обь. В итоге для очистки и обеззараживания воды были скорректированы дозы реагентов и хлора, что повлияло на визуальное восприятие воды и ее запах.
При этом "измененная" вода соответствовала нормам СанПиН и являлась безопасной.
Комментарии
это связано с тем, что водоканал уменьшает дозы реагентов
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А по мне так это связано с тем, что снег растаял. Теперь уже нечему г-но Обь смывать.
Выходом из данной ситуации будет - поставить фильтр для воды. Кто знает, что там течет по трубам, здоровье прежде всего.
Но за это время успели изрядно потравить людей плесенью и дустом (он очень ядовит , способен вызывать ряд заболеваний со смертельным исходом )