Экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева могут перевезти в колонию до начала майских праздников, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ивана Мельникова.
"Улюкаева могут этапировать в самое ближайшее время. Фактически уже на следующей неделе. Это в интересах ФСИН. Да и держать его в СИЗО на данный момент нецелесообразно", — подчеркнул Мельников.
Он отметил, что апелляция закончилась, документы о вступлении приговора в силу уже должны быть в СИЗО, и поэтому уже наверняка начат процесс подготовки к этапированию.
Для дальнейших судебных действий Улюкаева можно и не привозить в Москву. Проще использовать видеосвязь.
"Вряд ли его будут возить туда-сюда просто, чтобы еще раз допросить в суде", — отметил Мельников.
Ранее сообщалось, что Мосгорсуд частично изменил приговор Алексею Улюкаеву, оставив срок тюремного содержания без изменений.
Комментарии
Скучно там ему одному будет Ещё бы и подельников к нему отправили.
Мир, Труд, Май