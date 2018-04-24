Фото: пресс-служба "Единой России" на Алтае
Дворовую территорию дома №130 по улице Партизанской рядом с ТРЦ "Сити-центр" пообещали отремонтировать по программе "Городская среда" летом 2018 года. Главной проблемой этого района города является огромная лужа, которая мешает автолюбителям с 2009 года.
Председатель ТСЖ Наталья Ивлева рассказала, что дому более 25 лет и капитального ремонта и благоустройства во дворе не проводилось.
"Самая главная проблема двора – это огромная лужа на дороге, с которой мы безрезультатно боремся с 2009 года. Надеемся, что проект "Городская среда" поможет нам решить эту проблему. Также мы возлагаем большие надежды на проект в плане организации места для досуга более старших детей – со спортивными тренажерами и площадками для игр. Со своей стороны мы обновим внешний фасад дома, высадим цветы, и, думаю, совсем скоро у нас будет очень красиво и чисто", — приводит ее слова пресс-служба "Единой России" в Алтайском крае.
Ранее глава Барнаула Сергей Дугин во время объезда дорог города с журналистами дал распоряжение председателю комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антону Шеломенцеву заняться проблемным перекрестком улицы Молодежной и проспекта Ленина, где после осадков образовывается огромная лужа. Водоотведение будет установлено также в рамках проекта "Комфортная городская среда".
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