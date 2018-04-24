Ирина Акимова: в Алтайском крае с 2018 года уменьшится число УИКов

К лету 2018 года в Алтайском крае будут заново сформированы 1749 участковых избирательных комиссий. Это делается в связи с истечением пятилетнего срока полномочий прежних составов УИКов.

Как сообщила председатель крайизбиркома Ирина Акимова, вновь, как и в прошлый раз, участковые комиссии будут работать в течение пяти лет, т.е. до 2023 года. За это время они должны провести выборы губернатора (2019 год), депутатов Госдумы и АКЗС (2021 год), а также депутатов муниципального уровня (в большинстве случаев это 2022 год, например, выборы депутатов Барнаульской гордумы). Любопытно, что следующие президентские выборы в 2024 году формирующимся сейчас составам УИКов провести не удастся, так как их полномочия истекут раньше.

Обращает на себя внимание, что в будущем электоральном цикле в крае число УИКов уменьшится. Это связано с объединением нескольких мелких участков в один более крупный. Так, что касается Барнаула, то здесь будут реорганизованы 6 УИКов в Железнодорожном районе (в один объединят участки № 23 и 24, № 25 и 26, № 27 и 28). Также сократится число УИКов в Баевском, Благовещенском, Бурлинском, Бийском и Калманском районах. Правда, есть и обратная ситуация — например, в Индустриальном районе Барнаула появится два новых УИКа в дополнение к 80 уже существующим.

Таким образом, в следующую выборную пятилетку в Алтайском крае будут работать 1778 УИКов вместо 1811. Напомним, согласно действующему законодательству, не менее половины мест в комиссиях получат выдвиженцы от 4 парламентских партий — "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия".

Между тем "оптимизация" выглядит вполне разумной, учитывая, как уменьшается количество избирателей в крае. Так, если 1 июля 2013 года их насчитывалось 1 934 492, то к 1 января 2018 года — уже 1 860 508 человек.

Пока полномочия в крае сохраняют 22 УИКа, которые были сформированы позднее 2013 года, еще 9 имеют статус временных — как только они проведут у себя в муниципалитетах выборы в единый день голосования в сентябре, то также будут "распущены".

Кстати, что касается 9 сентября 2018 года, то список избирательных кампаний в этот раз не такой впечатляющий, как в 2016-м. Самые крупные из них пройдут в Косихинском и Красногорском районах (выборы в райсовет депутатов), а также в Змеиногорске. Всего с учетом выборов в сельских поселениях будет замещено примерно 400 мандатов.