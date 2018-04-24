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Экс-сотрудница Алтайского филиала "Россельхозбанка" предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве — женщине инкриминируют хищение средств у своих же подчиненных.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, обвиняемая работала в филиале банка начальником отдела. Согласно информации следствия, с 2014 по 2017 год она, используя свое служебное положение, вводила подчиненных в заблуждение относительно того, что сумма установленных им должностных окладов и премий якобы превышает сумму, на которую они могли объективно претендовать с учетом результатов и качества своей работы.
"В связи с этим она предлагала работникам передавать ей денежную разницу, распоряжаясь в дальнейшем полученной суммой по собственному усмотрению. Всего за указанный период мошенническим путем обвиняемая похитила более 920 тысяч рублей у трех подчиненных сотрудников", — добавляют в СКР.
В ведомстве также уточняют, что своей вины экс-сотрудница банка не признала. В данный момент уголовное дело направлено в суд.
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