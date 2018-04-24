Кунцевский суд Москвы оштрафовал адвоката Максима Бушина на 50 тысяч рублей и отправил его лечиться после того, как он съел материалы дела, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря суда.
Сообщается, что адвокат пришел в мировой суд и попросил ознакомиться с материалами административного разбирательства своей клиентки. После этого он съел протокол направления на медицинское освидетельствование и чек алкотестера.
Суд признал Бушина виновным по статье "Воспрепятствование осуществлению правосудия". Подсудимый полностью признал вину, поэтому дело рассматривали в особом порядке. Приговор он не обжаловал.
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