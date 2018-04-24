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Грозы и ураганный ветер ожидаются в Алтайском крае 25 и 26 апреля — в регионе объявлено штормовое предупреждение.
"В Алтайском крае утром и днем 25 апреля, ночью 26 апреля ожидаются дожди, местами сильные дожди, в южных районах местами грозы, усиление ветра до 17-22 метров в секунду, днем 25 апреля местами порывы до 22-27 метров в секунду", — сообщает региональный Гидрометцентр.
В краевом главке МЧС России, в свою очередь, жителям региона напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности.
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"Пожарные и спасатели готовы к ликвидации возможных последствий непогоды, оказанию помощи гражданам. Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, аварийных служб, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий", — указывают в экстренном ведомстве.
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