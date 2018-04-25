Выставка "АвтоТех/АвтоСиб-2018" состоится в Новосибирске в мае

Посетители выставки смогут выбрать и купить автозапчасти, автохимию, автоаксессуары и товары для технического обслуживания автомобилей.
В выставке примут участие: SEHUN, ТД "ХимАвто", TrustAuto, "Триовид", "ЕвроАвтоЦентр", ТСК "ГрандАвто", "Титан", "Моторесурс", "ЕвроАлка" и другие компании.
Сверхмощный подъёмник серии N4123A-5T представит NORDBERG. На стенде будет работать пневмоинструмент, шиномонтажное и балансировочное оборудование.
Диагностические сканеры, осциллографы и мотор-тестеры, гаражное оборудование и автоаксессуары представит ELM327Rus.ru.
Новый тосол "Ультра", антифриз "Ультра" и масло для пильных цепей представит "ХимАвто".
Новую дистанционную систему управления предложит BlackStone. Будет демонстрироваться работа пневмобаллонов в пружину.
Новинки автозапчастей для легковых иномарок представит "ЕвроАвтоЦентр".
Новые жидкости для гарантийного и постгарантийного обслуживания автомобилей Mersedes-Benz представит "ТИТАН".
Автомобили "УАЗ Патриот", Chevrolet Niva, "УАЗ Профи" ― на стенде "СибТрансАвто".
Новые запасные части к "КамАЗ" модели 5490 и их модификациям ― на стенде компании "МАРК".
Подшипники, полиуретановые сайлентблоки, сальники и пыльники российского производства представит "АвтоПромПодшипник".
18 мая Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) проведет круглый стол для дилеров Новосибирска. Участники обсудят текущую ситуацию авторитейла в регионе, стране, а также мировые тенденции развития авторитейла.
Также в программе: 1-й этап Кубка Столицы Сибири по дрифту от Новосибирской Федерации Автомобильного спорта, конкурс водителей погрузчиков "Живая сталь" от "Форклифт", тест-драйвы от автосалонов и другое.
Бесплатный билет для посещения
Организатор — "ITE Сибирь"
Место проведения: МВК "Новосибирск Экспоцентр"
Новосибирск, ул. Станционная, 104
Тел. +7 (383) 363-00-63
www.autosibexpo.ru
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