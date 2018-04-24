В Рубцовске в ночь на 23 апреля неизвестные личности устроили гонки на автомобилях на площади Ленина, сообщается на сайте администрации города.
Отмечается, что асфальтового покрытия “гонщикам” оказалось мало, и они решили покататься по фонтанной зоне и самому светомузыкальному фонтану “Торнадо”.
Как уточняет газета "Местное время", фонтан проектировался как антивандальный, но по нему можно ходить и кидать в него бутылки, а вот для гонок на автомобилях он не предназначен.
"Оценить масштабы причиненного ущерба в полном объеме мы сейчас не можем. То, что придется менять продавленные решетки — а их немало, ясно уже сейчас. Повреждены или не повреждены форсунки, узнаем только после прибытия специалистов компании-производителя “Боронд”. Их приезд назначен на 3 мая. Они должны были проверить, как перезимовал светомузыкальный фонтан, и запустить его. Мы планировали это сделать ко Дню Победы", — рассказал заместитель начальника городского управления по ЖКХ и экологии Владимир Веснин.
До недавнего времени в России было всего три подобных фонтана. В 2017 году в России и странах СНГ их появилось еще около десяти, один из которых был смонтирован в Рубцовске.
На месте происшествия работала полиция: следственно-оперативная группа произвела осмотр, в настоящее время проводится предварительная проверка.
Как сообщили в рубцовской полиции, 23 апреля в дежурную часть поступило сообщение от сотрудника ремонтной бригады об обнаружении продавленных участков на титановой сетке фонтана на площади Ленина. На месте происшествия сотрудниками полиции произведен осмотр, проводится предварительная проверка по сообщению, устанавливаются обстоятельства происшествия.
Кроме того, местные гонщики катались и по зоне отдыха, по ступенькам заехав туда на автомобиле — на плитке отпечатались следы.
Комментарии
фонтан проектировался как антивандальный, но по нему можно ходить и кидать в него бутылки, а вот для гонок на автомобилях он не предназначен
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Ну так тогда нужно было сделать железобетонные ограждения от автомобилей.