Барнаульский водоканал составил список добросовестных управляющих компаний, своевременно оплачивающих услуги водоснабжения и водоотведения, сообщается на официальном сайте Барнаула.
"Цель создания подобных рейтингов — показать, что в Барнауле есть управляющие компании, которые могут работать эффективно и своим примером стимулировать УК, ТСЖ к более продуктивной работе как с поставщиками ресурсов, так и с населением", — заявила коммерческий директор "Росводоканал Барнаул" Татьяна Колганова.
Лучшие результаты работы за 1 квартал 2018 года показали "Жилищная коммунальная инициатива", "Комм-сервис", управляющая компания "Маяк" и ЖЭУ №47 "Строитель".
В список худших попали "УК ЖЭУ-6 Октябрьского", УЖК "Лесной", "Трест", "Ренессанс" и "Проспект". Процент сбора платежей по некоторым из этих компаний не достигает даже 70%.
Лидер по неплатежам — "УК ЖЭУ-6 Октябрьского", задолженность которой превышает 6 млн рублей. "Трест" задолжал свыше 2,2 млн рублей, УЖК "Лесной" — 1,8 млн рублей.
Отмечается, что общий размер дебиторской задолженности водоканала превышает 680 млн рублей. Ситуация ухудшилась во второй половине 2017 года из-за роста неоплаченной доли расходов на содержание общедомового имущества.
"Необходимо постоянно повышать платежную дисциплину как жильцов, стимулируя, напоминая им о необходимости своевременной оплаты, так и управляющих компаний, которые зачастую не выполняют своих обязанностей по работе с населением", — подчеркнула Колганова.
Комментарии