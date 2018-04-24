Руководство Главного управления МВД России по Краснодарскому краю инициировало служебную проверку в отношении сотрудницы ОВД, запечатленной на скандальном видео с дракой в супермаркете, сообщает LIFE.
Инцидент произошел в ночь на 11 апреля. Как сообщают местные СМИ, супруги пришли в магазин за алкоголем, зная, что после 22:00 спиртное не продают, однако надеялись, что обойти закон им помогут корочки.
Борцы за общественную безопасность, услышав отказ, набросились на охранника с кулаками прямо в торговом зале, а продолжилась потасовка уже на улице. Происходящее сняли камеры видеонаблюдения, а сотрудники супермаркета запечатлели момент, как женщина представлялась капитаном полиции и показывала удостоверение.
По данным интернет-сообщества "Типичный Краснодар", скандалистами оказались подполковник полиции в отставке Кирилл Шипков, который сейчас возглавляет благотворительный фонд, и его супруга Ольга — действующий сотрудник культурного центра краевой полиции. Эти данные уже проверяет региональное ГУ МВД.
"Назначено проведение служебной проверки в отношении сотрудницы ОВД России по городу Краснодару. Если подтвердится информация о принадлежности данных лиц органам внутренних дел, то они будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения. Также к дисциплинарной ответственности будут привлечены их непосредственные руководители", — говорится в сообщении на сайте краснодарского ГУ МВД.
Комментарии
результаты реформы МВД на лицо
И их таких там пруд пруди
В гетто их и стерилизовать.
понять и простить, с кем не бывает