Сумасшедший профессор Николя приглашает на шоу в музее "Как-так?"

В воскресенье, 29 апреля, в 17:00 в музее "Как-так?" пройдёт шоу сумасшедшего профессора Николя "Супер-лаборатория". Можно ли рисовать при помощи тепла рук или оставить кровавый отпечаток на листке бумаги? Как бусы по инерции будут самостоятельно выскакивать из банки? Как же можно сделать из соски шарик и можно ли загипнотизировать весь класс целиком? Ответы на эти и многие другие вопросы в шоу "Супер-лаборатория".
Во вторник, 1 мая, в 16:00 состоится шоу сумасшедшего профессора Николя "Секреты фокусов". В этой программе собраны 15 популярных и знаменитых фокусов и раскрыты их секреты. Программа "Секреты фокусов" подойдет для любой аудитории. Она заинтригует всех, ведь здесь раскрываются секреты фокусов. И вот только некоторые из фокусов, которые можно увидеть в новой программе: знаменитый летающий столик, разрезание бутылки с газировкой пополам, летающий стакан с настоящей газировкой, волшебный ящик, в котором все исчезает, удивительный песок и множество других удивительных опытов. Шоу интерактивное, где дети принимают активное участие. Все фокусы объясняются с научной точки зрения.
В среду, 2 мая, акция "Вход в музей за 100 рублей". С 15 до 20 часов стоимость входного билета для всех составит всего 100 рублей. Дети и взрослые смогут увидеть интересные экспонаты, объясняющие законы физики, механики, оптические явления. Музей интерактивный — все экспонаты можно приводить в действие самостоятельно. Остаться равнодушным сложно, яркие эмоции и незабываемые впечатления гарантированы всем гостям.
В воскресенье, 6 мая, в 15:00 состоится шоу сумасшедшего профессора Николя "4 стихии". Огонь, вода, земля, воздух — вокруг столько всего интересного. В эту насыщенную программу входит множество экспериментов, каждый из которых связан с той или иной стихией. Так, ребята увидят настоящий вулкан, взрыв шарика, наполненного водородом, оценят напор воздуха супер-воздуходувки.
На шоу и программы обязательна предварительная запись, билет приобретается отдельно. Дополнительную информацию о программах и стоимости билетов можно уточнить у администратора музея по указанному телефону.
Музей занимательных наук "Как-так?"
Барнаул, проспект Ленина, 147в
Тел.: (3852) 571-132
https://vk.com/kaktak22
http://kaktak22.ru/
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