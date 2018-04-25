Фото: "АГУ"
Несколько студентов Алтайского государственного университета разработали интернет-приложение "Тояматоканава" для улучшения качества дорожного покрытия, сообщает пресс-служба опорного вуза.
Студент первого курса магистратуры физико-технического факультета Яков Филин выступил разработчиком и руководителем проекта по созданию мобильного приложения, призванного решить проблему плохих дорог благодаря автоматизации мониторинга определения качества дорожного покрытия и разметки в режиме реального времени.
В состав проектной команды помимо Якова Филина вошли: студент четвертого курса физико-технического факультета АлтГУ Даниил Гапонов и магистрант АлтГТУ Никита Козлов.
Идея по созданию проекта у студентов возникла на городском Хакатоне ИТ-разработчиков, который прошел в Барнауле с 13 по 15 апреля. Кстати, проект "Тояматоканава" стал абсолютным победителем Хакатона-2018, обойдя 23 командных ИТ-проекта.
Это мобильное приложение для Android, которое можно установить на смартфон, поставить в держатель мобильного телефона в автомобиле и стать причастным к мониторингу дорог. Оно фиксирует ямы, плохую разметку на дорогах, например, плохо покрашенный пешеходный переход и прочие дефекты дорожного покрытия.
"Определение "дефектов" производится напрямую на мобильном устройстве – мы обрабатываем видеопоток. Если будет найден проблемный участок дороги, мобильное приложение передаст данные на сервер о типе "проблемного участка" и координаты места, где такой участок был найден. Данные обрабатываются и сопоставляются с информацией от других водителей. Так, если, условно говоря, от десяти водителей поступила информация о том, что на конкретном участке дороги есть "дефект", только тогда мы эти данные заносим на карту. То есть необходимо подтверждение с устройств нескольких людей", – рассказал Яков Филин.
На данный момент проект находится в стадии развития MVP – минимально жизнеспособного продукта. Его еще предстоит дорабатывать, оптимизировать и адаптировать для других гаджетов, однако базовый функционал уже имеется.
Комментарии
Разработали, а дальше что? Коллекцию собирать плохих дорог?