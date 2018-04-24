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Светофор, установленный в Барнауле на улице Георгиева в районе остановки "Стоматологическая поликлиника" ("Рабочая"), начнет работать с 25 апреля, сообщили в городской администрации.
В мэрии уточняют, что объект был смонтирован в рамках реализации проекта "Безопасные и качественные дороги". Цель установки светофора — повышение безопасности дорожного движения в этом месте.
До последнего времени здесь функционировал нерегулируемый пешеходный переход. Участников дорожного движения просят быть внимательными на указанном участке в условиях изменения регулировки транспортных и пешеходных потоков.
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