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Режим чрезвычайной ситуации ввели в Рубцовске в связи с целым рядом аварий на канализационных коллекторах.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, режим ЧС был введен еще с 19 апреля.
"Основанием для его введения послужили аварии на ряде канализационных коллекторов: диаметром 1200 мм по улице Громова, 7 и по улице Громова, 19; диаметром 1000 мм по улице Калинина, 22; диаметром 300 мм по улице Комсомольская, 73; диаметром 1200 мм по улице Урицкого, 12; диаметром 200 мм по улице Тракторная, 17; диаметром 250 мм по улице Пролетарская, 414", — уточняют в мэрии.
Городские власти также заверяют, что в Рубцовске приняты меры по обеспечению безопасности жизнедеятельности граждан в прилегающих к зоне ЧС территориям, а из резервного фонда выделены необходимые денежные средства для проведения работ по ликвидации аварийных ситуаций.
В данный момент часть аварий на канализационных коллекторах устранена силами рубцовского водоканала.
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