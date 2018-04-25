Ежедневник: главные события 25 апреля в России и мире

25 апреля 1859 года началось строительство Суэцкого канала
25 апреля 1719 — выход в Лондоне первого издания романа Даниэля Дефо про Робинзона Крузо
В 1946 году родился политик, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский
1547 год — крупнейший пожар в Москве
1741 год — коронация российской императрицы Елизаветы I
25 апреля 1826 — в Англии запатентован первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания
25 апреля 1901 — в штате Нью-Йорк впервые в мире введены автомобильные номера
1952 год — родился Владислав Третьяк, хоккейный вратарь.
2007 год — состоялись похороны Бориса Ельцина
Комментарии