Мясоперерабатывающая промышленность региона ведет "охоту за головами"

Парадокс состоит в том, что немалая часть выпускников профильных факультетов выбирают работу не по специальности. А между тем заинтересованность в притоке молодых кадров в отрасли довольно высока. При этом вопрос не в нынешнем среднем возрасте специалистов. Как признают руководители крупных, известных не только на Алтае компаний, если ты пришел на рынок всерьез и надолго, резерв готовить надо загодя.

О том, что ждет молодого специалиста без опыта на действующем предприятии, нынешние студенты могут узнать в ходе открытых встреч с теми, кто производит качественную алтайскую продукцию.

"Уже сейчас мы готовы не только предоставить будущим специалистам возможность пройти реальную практику (оплачиваемую) на одном из крупнейших свинокомплексов в Алтайском крае, но и принять на работу несколько выпускников без опыта работы. Конечно, внимательно будем смотреть на способности и желание соответствовать нашим стандартам. Но уверен, что если кто-то решит связать часть своей жизни с современным животноводством и мясопереработкой, будет приятно удивлен как условиями труда, так и перспективами карьерного роста", — говорит Павел Крайняк, директор компании "Барнаульский пищевик".Кафедра ветеринарии Алтайского государственного аграрного университета для такого предприятия, как "Барнаульский пищевик" (ООО "Алтайские колбасы"), – верный источник формирования кадрового резерва. Компания имеет полный замкнутый цикл производства: от выращивания зерновых для комбикорма, собственные свиноводческие комплексы, до мясопереработки и реализации готовой продукции на рынке Алтайского края и в СФО. А потому есть прямая потребность в специалистах разных направлений, владеющих базовыми знаниями. Во время встречи студенты смогли не только услышать непосредственно директора предприятия, но и посмотреть подробную видеоэкскурсию по производственным участкам. Наглядность сыграла свою роль: Павел Крайняк в течение 40 минут отвечал на вопросы будущих ветеринаров. И, судя по всему, вопросы были от тех, кто уже сейчас видит себя сотрудником крупнейшего свинокомплекса. Спрашивали об уровне заработной платы и перспективах карьерного роста, социальных гарантиях, безопасности и нюансах технологических процессов.

"Наш холдинг уже много лет инвестирует собственные средства в создание современных свинокомплексов и мясоперерабатывающих производств по всей Сибири. Так что выпускники могут построить карьеру на любом предприятии холдинга, например, в Тюмени или Омске. Но хватит работы и в Алтайском крае. Мы готовимся создать в ближайшее время свинокомплекс в с. Паново (Ребрихинский р-н). Главное, что в ходе таких встреч мы уверенно говорим нашим будущим сотрудникам: вас ждет современное, высокотехнологичное предприятие, выпускающее качественную разнообразную продукцию", — добавляет Павел Крайняк.

Заявления руководителя компании подтвердила дегустация колбасных изделий ТМ "Барнаульский пищевик". Ну а главным результатом открытого общения стала очередь из желающих пройти практику, а, возможно, и получить приглашение на работу.

ООО "Алтайские колбасы"

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