Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru, 2gis.ru, roscadastr.com
В центре Барнаула на продажу выставлен земельный участок площадью 54 сотки, предназначенный для строительства многоэтажного жилого дома. Он располагается на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Партизанской, сейчас там находится частный сектор.
Как пишет "Недвижимость Алтай" со ссылкой на собственные источники, на данной территории располагается порядка 30 домовладений. Их собственники готовы продать недвижимость и участки, с ними активно ведутся переговоры. При этом интерес к данной площадке проявили сразу несколько крупных строительных компаний города. Общий ценник данного квартала может составлять 80 млн рублей. По крайней мере, именно такая цифра фигурирует в объявлении на Avito.
"Уже проработана техническая часть, проектировщики представили многоэтажный дом, который может появиться на данном участке. И с этим проектом мы обращаемся к застройщикам, которые в дальнейшем могут отказаться от этого предложения и реализовать собственный проект", – рассказал источник.
Добавим, разрешенное использование данного участка: "земли населенных пунктов для многоквартирной застройки".
Ранее участники рынка прогнозировали, что интерес строителей сместится как раз в этом направлении.
"Комсомольский проспект нуждается в реновации: на его территории много ветхих и аварийных домов, частного сектора. Но все будет зависеть от позиции собственников: продаваемый земельный участок был сформирован из территорий, владельцы которых согласились на продажу и назвали адекватную цену – в районе 1,5 млн рублей за сотку", — говорил один из экспертов.
Фотокорреспондент Amic.ru запечатлела еще один уголок старого Барнаула, который в скором времени, видимо, расстанется с частным сектором и получит очередную высотку. Отметим, что, согласно электронному ресурсу "Барнеаполь", в этом квартале нет построек, представляющих какую-либо историческую ценность.
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