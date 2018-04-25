Фото: Минстройтранс Алтайского края
Дорожники приступили к ремонту краевых и городских дорог в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". Всего в этом году в рамках проекта до октября будут отремонтированы 5 участков дорог регионального значения на общую сумму более 600 миллионов рублей.
На прошлой неделе подрядная организация ГУП ДХ АК "Северо-Восточное ДСУ" приступила к ремонту автодороги "Белоярск-Заринск" в Первомайском районе. Протяженность ремонтируемого участка трассы составит 11 км. Планируется укладка выравнивающего слоя из асфальтобетона, покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, а также устройство примыканий и съездов.
ООО "Барнаульское ДСУ-4" также приступило к ремонту 7,7 км автодороги "Урожайный – Стуково – Новые Зори – Шахи" в Павловском районе. Здесь ремонт будет осуществлен при помощи укрепления основания дороги методом холодного ресайклинга с добавлением цемента, после чего планируется устройство двух слоев из асфальтобетона.
Также в этом году продолжится строительство участка Фирсово — Бобровка — Рассказиха — Нижняя Петровка — Чаузово.
"При ремонте мы использовали технологию холодного ресайклинга, которая позволяет увеличить нагрузку на поверхность дороги и продлить срок ее эксплуатации, кроме того, отсутствует необходимость строительства объездной дороги. В текущем строительном сезоне по этой же технологии обновим еще 3,5 км", — рассказал начальник ГУП ДХ АК "Северо-Восточное ДСУ" Сергей Сивец.
Для обеспечения безопасности движения по селу Фирсово будет организована пешеходная дорожка, выполнено уличное освещение, установлено шесть автопавильонов с посадочными площадками и карманами для заездов, отремонтирован мост через реку Лосиху. Общая стоимость объекта составляет 68 миллионов.
Кроме того, 23 апреля в краевой столице начался ремонт улицы Панфиловцев, за которую проголосовало большинство участников онлайн-опроса, где определяли очередность работ по проекту. Подрядная организация "Алтайдорстрой" приступила к демонтажу старого асфальтобетонного покрытия проезжей части. Дорожники отрегулируют высотное положение крышек колодцев и уложат новое покрытие. На этой неделе также начнутся ремонтные работы на Лесном тракте, улицах Свердлова, Карла Маркса и Привокзальной.
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