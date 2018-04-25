Фото: misanec.ru
Цены на топливо в Алтайском крае продолжают показывать рост уже в течение четырех недель подряд, следует из данных, опубликованных Центральным диспетчерским управлением топливно-энергетического комплекса.
Так, с 15 по 22 апреля в регионе литр АИ-92 в среднем подорожал на 20 копеек и стал стоить 37,42 рубля. Литр бензина АИ-95 вырос в цене на 10 копеек и отпускается по 39,27 рубля.
Летнее дизельное топливо подорожало на 20 копеек, до 41,20 рубля, а зимняя солярка прибавила в цене, причем сразу 22 копейки, и теперь стоит 41,25 рубля за литр.
При этом отметим, что ГСМ дорожает в Алтайском крае уже четыре недели подряд, начиная с конца марта.
До этого, напомним, на Алтае был зафиксирован 10-недельный период "заморозки" цен на горючее, и они находились на уровне, установившемся в середине января этого года.
Обращает на себя внимание и тот факт, что в указанный период бензин и солярка прибавили в цене в большинстве регионов Сибири и субъектов РФ. В сравнении с другими регионами страны стоимость топлива в Алтайском крае остается одной из самых низких.
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