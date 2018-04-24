Житель Тальменского района осужден к лишению свободы за невыплату алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, сообщается на сайте прокуратуры Алтайского края.
"Житель района, будучи подвергнутым административному наказанию за невыплату алиментов, продолжил намеренно уклоняться от их уплаты и скрывать свои доходы от службы судебных приставов и своего ребенка, вследствие чего лишил ребенка средств к существованию", — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что осужденный вину признавал в полном объеме, однако мер к возмещению неоплаченных алиментов не принимал.
Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет 20 дней лишения свободы в колонии-поселении. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.
Комментарии
а если ему самому жить особо неначё было, с работой то у нас огромная проблема