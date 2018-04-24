Организация "Росконтроль" провела исследование разных марок мороженого и назвала самый невкусный пломбир, пишет "Лента.ру".
Среди брендов, проверенных экспертами, оказалась продукция торговых марок "Гроспирон", "Золотой стандарт/Инмарко", "48 копеек/Nestle", "Русский холод/Настоящий пломбир", "Чистая линия" и "Сибхолод/Сибирское", "Наша семья/Лакомо".
В черный список попало мороженое "Наша семья/Лакомо". По классификации "Росконтроля", товар этой марки не может считаться не только пломбиром, но и мороженым в принципе. Также в черный список попали товары под марками "Гроспирон" (обнаружили бактерии группы кишечной палочки), "Сибхолод/Сибирское" (на маркировке была указана недостоверная информация о составе продукта). Пломбир "Русский холод" получил замечания из-за недовеса.
"Росконтроль" порекомендовал мороженое "Золотой стандарт", "Чистая линия" и "48 копеек".
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