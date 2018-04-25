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Единороссы обсудили в Рубцовске вопросы социальной сферы и ЖКХ

, ИА "Амител"
Участники дискуссии предложили решения нескольких важных проблем

Фото: altai-ter.er.ru

Депутаты, общественники и представители городской администрации обсудили вопросы социальной сферы и ЖХК в рамках форума "Единая Россия. Направление 2026". Дискуссионная площадка прошла в Рубцовске.

Участники дискуссии предложили активнее популяризировать положительный опыт многодетных семей, к неблагополучным родителям применять меры трудотерапии, предусмотреть в уже имеющемся партпроекте "Единой России" выделение финансовых субсидий для содержания и реконструкции загородных детских лагерей.

Для популяризации и развития спорта на селе предложили выплачивать подъемные, обеспечивать молодые кадры жильем, а детей – местами в детских садах, яслях, школах. А еще запустить региональный партийный проект "Мой первый школьный стадион" и оказывать поддержку школьным стадионам, являющимся социально-культурными центрами любых микрорайонов.

Секретарь Рубцовского местного отделения партии Сергей Черноиванов подчеркнул, что нужно обращать внимание и на малые города. 

"Обсуждая послание, мы пришли к выводу, что Рубцовску необходимо включаться в реализацию крупных инфраструктурных партийных проектов, таких как "Безопасные дороги". Сегодня такую возможность имеют лишь крупные города.  Если говорить о партийном проекте "Городская среда", то сегодня в нем речь идет только об участии многоквартирных домов. У нас, к примеру, много частных домов, жители которых тоже хотят жить в комфортных условиях", — сказал он.

"Партия "Единая Россия" — основная и направляющая сила в стране. Сегодня мы должны откровенно ответить на вопрос, что нужно сделать в Рубцовске, чтобы жизнь в городе изменилась к лучшему. Нужны совершенно конкретные мероприятия, чтобы жители города почувствовали изменения в лучшую сторону по тем направлениям, о которых говорил президент в своем послании", — заявил глава администрации Рубцовска Дмитрий Фельдман.

Замруководителя фракции "Единая Россия" в Алтайском краевом Заксобрании Андрей Осипов добавил, что эти темы актуальны для многих населенных пунктов Алтайского края.

"В послании президент страны достаточно много говорил о развитии социальной сферы. Это были совершенно конкретные меры в демографической политике, которые нам предстоит исполнить. Речь идет и о яслях, и о выплатах за рождение первенца, и о поддержке многодетных семей. То же самое касается и сферы ЖКХ. Одно из последних в этой области – это уже подписанный закон, согласно которому платежи за услуги ЖКХ могут миновать управляющие компании", — добавил он.

Следующая дискуссия по темам "Здоровье и экология" и "Достойная жизнь" состоится 25 апреля в Заринске. Итоговая региональная дискуссия состоится  27 апреля в Барнауле.   

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

25.04.2018 08:21
- гость -

Сколько можно языками трепать? Надоели вы уже народу!

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25.04.2018 09:32
Житель края

Птицы говоруны прям.Как говорится ... не мешки ворочать,а как дело доходит до того,чтобы делать,так найдется масса отговорок.И как правило все"правильные".

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