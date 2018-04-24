ГУ МЧС по Челябинской области во вторник, 24 апреля, дважды провело учения в здании правительства. Всех заставили покинуть здание утром, потом разрешили вернуться. К полудню к зданию подъехали пожарные машины и вновь прошла эвакуация, пишет URA.RU.
В здании находится пять крупных областных ведомств — министерство финансов, министерство экологии, министерство имущества и природных ресурсов, минэкономразвития и Контрольно-счетная палата региона.
Первая эвакуация прошла в 8:30. Всем велели покинуть здание, а тех, кто пришел позже, не пускали на работу. Чиновники отправились пить кофе в ближайшие кофейни. После 9 часов утра все структуры возобновили работу. В 11:50 прозвучал новый сигнал пожарной тревоги.
"Нам опять велели выйти на улицу. Очень быстро всех вывели", — рассказал сотрудник одного из министерств.
Рядом со сздание правительства развернули "штаб пожаротушения". В фойе здания клубился искусственный дым. К окнам министерств протянулись несколько подъемников. Охрану порядка на учениях обеспечивали сотрудники полиции. В 12:40 объявили о завершении учений и всем разрешили вернуться в свои кабинеты.
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