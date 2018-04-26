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Небольшое похолодание начинается в Алтайском крае в четверг, 26 апреля. Также в регионе в этот день ожидаются осадки и достаточно сильный ветер.
По информации Алтайского Гидрометцентра, дожди прогнозируют в первую очередь в восточных и южных районах. Дневные температуры составят +10…+15 градусов, что холоднее, чем накануне.
Ветер будет западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров.
В Барнауле также ожидается дождь. Дневные температуры в краевой столице составят +11…+13 градусов. Также прогнозируют порывы ветра с усилением до 15 метров в секунду.
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