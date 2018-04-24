На совещании Совета по региональному здравоохранению при палате регионов сенаторы проведут сравнительный анализ: сколько детских больниц требуется каждому субъекту и сколько больниц работает, пишет "Парламентская газета".
Особенное внимание участники совещания уделят вопросам реконструкции и капитального ремонта медучреждений. Кроме того, члены палаты регионов обсудят вопросы формирования дифференцированных нормативов финансового обеспечения территориальных программ ОМС с учетом региональных особенностей.
Программа строительства детских больниц поликлиник в регионах находится под личным контролем председателя палаты Валентины Матвиенко.
На первом заседании Совета по региональному здравоохранению, которое состоялось 7 февраля 2018 года, Матвиенко предложила расширить программу по развитию материально-технической базы детских поликлиник на детские больницы и составить неформальный рейтинг губернаторов по их отношению к детскому здравоохранению.
По данным Минздрава, сегодня детские региональные больницы отсутствуют в 17 субъектах Федерации, 48% всех больниц в регионах не отвечают современным требованиям, а 425 больниц нуждаются в капитальном ремонте.
Программа строительства и реконструкции детских больниц будет реализована в рамках Десятилетия детства (2018 — 2027 годы).
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