Житель Бийска обвиняется в незаконном хранении боеприпасов, которые он хранил больше года после смерти родственника, сообщается на сайте ГУ МВД по Алтайскому краю.
Как отмечается, 35-летний житель заречной части города Бийска хранил пять упаковок с порохом и шестьдесят три патрона разного калибра. В ходе разбирательства было установлено, что данные боеприпасы остались после смерти родственника, который скончался больше года назад.
В такой ситуации наследникам необходимо было добровольно сдать патроны в полицию, что позволило бы избежать уголовной ответственности.
"Но подозреваемый не воспользовался данной законодательной нормой и незаконно продолжал хранить доставшиеся в наследство порох и патроны", — говорится в сообщении ведомства.
Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет либо лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом либо без такового.
Комментарии
Незаконного хранения боеприпасов не существует. Впрочем, как и законного. Потому что нет такого закона.
закон об оружии почитай
Федеральный закон "Об оружии" (150-ФЗ)
статья 22
Закон об оружии касается только гражданского и служебного оружия. А если у тебя патрон 12,7 мм (на снимке), то этот закон неприменим. То же касается, любых других армейских боеприпасов.