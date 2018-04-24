В Курске первоклассник умер на уроке физкультуры после того, как ему стало плохо в ходе занятий, сообщает СУ СКР по Курской области.
Начато расследование обстоятельств гибели школьника. Как отмечается на сайте ведомства, уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".
"По версии следствия, утром 23 апреля 2018 года ребенок находился в спортивном зале одной из средних школ города Курска на уроке физической культуры. В ходе занятия ему стало плохо, сотрудниками ему вызвана бригада скорой медицинской помощи, по приезде которой констатирована смерть малолетнего", — говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время по данному делу назначен целый ряд экспертиз, в том числе и судебно-медицинская, опрошены свидетели, проводятся все необходимые следственные действия.
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