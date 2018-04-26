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Ежедневник: чем запомнилось в истории 26 апреля

, ИА "Амител"
 
ежедневник
26 апреля в истории Барнаула, России и мира

Вспоминаем знаменательные события, выпавшие на этот день календаря

26 апреля 1986 года произошла крупнейшая в истории человечества техногенная катастрофа – на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС (территория современной Украины) произошел мощный взрыв, эквивалентный 500 хиросимским бомбам. В результате был полностью разрушен реактор, в окружающую среду попало огромное количество радиоактивных веществ. Образовавшееся облако разнесло радионуклиды по огромной  части территории Европы и Советского Союза. Во время взрыва погиб один человек, еще один скончался утром. Однако впоследствии у 134 сотрудников Чернобыльской АЭС и спасательных команд развилась лучевая болезнь, и 28 из них умерли в течение следующих месяцев. В 30-километровой зоне вокруг АЭС работали специалисты и военные. Всех их позднее стали называть ликвидаторами. Общее количество ликвидаторов достигло почти 600 тысяч человек. Из Алтайского края на ликвидацию последствий этой страшной аварии уехало более 2500 человек. Именно в связи с этими событиями 26 апреля отмечается День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф, а также Международный день памяти о чернобыльской катастрофе.

52 года назад, 26 апреля 1966-го, в Ташкенте произошло мощное землетрясение. Его эпицентр пришелся на центральную часть города. Сила толчков составила 8-9 баллов. Во время землетрясения погибли восемь человек, травмы получили несколько сотен жителей, а около 200 были госпитализированы.

Также 26 апреля значится в календаре Международным днем интеллектуальной собственности, который призван подчеркнуть значение инноваций в повседневной жизни человека и совершенствовании общества.

А еще в этот день свой профессиональный праздник отмечают нотариусы. Официально дата праздника была установлена указом президента России от 26 апреля 2016 года.

А 360 лет назад, 26 апреля 1658 года, указом царя Алексея Михайловича главная башня Московского Кремля переименована в Спасскую. Первоначально башня называлась Фроловской по церкви во имя Святых Фрола и Лавра. Но затем Алексей Михайлович специальным указом повелел именовать главную башню Московского Кремля Спасской — в честь иконы Спаса Нерукотворного, которую он привез из Вятки.

А еще сегодня день рождения одного из главных революционных гимнов – "Марсельезы".  Впервые эта мелодия прозвучала на званом вечере у мэра Страсбурга Фредерика де Дитриха 26 апреля 1792 года. Ее автором был военный инженер Клод Жозеф Руже де Лиль. Песня очень быстро стала популярной. А по имени отрядов марсельских добровольцев в дни Французской революции она получила название "Марсельеза".
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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