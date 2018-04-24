Пленум Верховного суда России провел сеанс связи с Международной космической станцией (МКС) и пообщался с российским космонавтом, командиром МКС-55 Антоном Шкаплеровым, сообщает "Право.ру".
Космонавт Шкаплеров, у которого есть юридическое образование, ответил на вопросы судей, в том числе о том, есть ли ограничения в передвижении между американским и российским сектором космической станции.
"Границ и шлагбаумов нет, и наша работа — пример мирного коллективного созидания", — подчеркнул российский космонавт.
Отвечая на вопрос, появятся ли границы у Луны, Шкаплеров заявил, что Луна может стать серьезной проблемой, и ради нее, возможно, придется составлять отдельный свод законов. Он также отметил, что сейчас на спутник Земли стремятся не только Америка с Европой, но и Китай и Индия.
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