Сына Виктора Черномырдина признали банкротом

Арбитражный суд Москвы признал сына бывшего премьер-министра и экс-исполняющего обязанности президента России Виктора Черномырдина Виталия банкротом, сообщает "Интерфакс".
Решение принято по итогам коллективного иска. Отмечается, что Виталий Черномырдин подал прошение о собственном банкротстве, став истцом в деле о собственной несостоятельности.
Открыта процедура банкротства, его имущество продадут в уплату долгов. Первый отчет о ходе банкротства запланирован на 18 октября.
По словам финансового управляющего, у Черномырдина не хватает пассивов, чтобы погасить задолженность. Плана реструктуризации также предоставлено не было.
Сообщается, что Виталий Черномырдин задолжал компании "Северсталь" около 18 миллиардов рублей. Рассматривать дело о банкротстве суд начал в сентябре 2017 года по заявлению банка ВТБ, который хотел взыскать с должника 304 миллиона рублей.
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