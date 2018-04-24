"Газпром" рассказал про "Северный поток-3"

Заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев в эфире "России 24" заявил, что Россия готова построить газопровод "Северный поток-3", если Европа заявит о необходимости новых транспортных маршрутов.
"Если Европа заявит свои потребности, готова будет подписать необходимые контракты, то я не исключаю, что потребуются еще новые газотранспортные проекты" — "Северный поток-3", например", — сказал Медведев.
Он также подчеркнул, что "Газпром" неоднократно заявлял о готовности поставлять в Европу столько газа, сколько необходимо.
"Газпром" уже реализовал проект "Северный поток". Газопровод, соединивший Россию и Германию по дну Балтийского моря, состоит их двух ниток. Они введены в эксплуатацию в 2012 году. "Северный поток-2" должен увеличить мощность предыдущего газопровода, добавив к нему еще две нитки. Запуск проекта ожидается до конца 2019 года.
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