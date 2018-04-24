Член Совета Федерации от Курганской области Сергей Лисовский прокомментировал возможный запрет на импорт в Россию произведенных в США и Европе препаратов, назвав "аскорбинку и марганцовочку" прекрасными аналогами западных медикаментов, пишет Znak.com.
Он подчеркнул, что телевидение специально создает антураж вокруг дорогих импортных лекарств, и долгое время с этим ничего не делали из-за соблюдения условий открытости рынка.
"Россиян специально провоцируют покупать дорогие лекарственные препараты для того, чтобы убрать нормальные лекарства, которые прекрасно работали как во времена Советского Союза, так и во времена царской России", — отметил сенатор.
Он предположил, что часть препаратов Россия способна производить самостоятельно, другую восполнят произведенные в Азии аналоги.
Ранее депутат Госдумы Петр Толстой посоветовал больным лечиться отваром боярышника или коры дуба.
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