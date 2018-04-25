После трагедии в Кемерово, когда в торговом центре погибли 60 человек, по всей стране объявили проверку ТЦ на предмет соблюдения пожарной безопасности. Однако опасность подстерегает людей не только в торговых или развлекательных центрах, но и жилых домах, особенно в многоэтажных. Алтайский строительный портал разбирался, почему в Барнауле в высотках ситуация с пожарной безопасностью оставляет желать лучшего и кто в этом виноват.

Строим и проверяем

Эксперты в мире строительства утверждают, что современные новостройки оснащены всем необходимым, чтобы не допустить крупного пожара и сохранить жизнь людям. Но только до тех пор, пока не начнут эксплуатироваться.

По словам председателя правления Союза строителей "Регионального отделения работодателей Алтайского края" Александра Мишустина, если здание не будет соответствовать всем нормам СНиП, его просто не позволят ввести в эксплуатацию. А потому контроль очень жесткий на всех уровнях: "Архитекторы проектируют здания в строгом соответствии с требованиями пожарной безопасности, затем документация проходит специальную экспертизу, если что-то не соблюдено, то положительное заключение не выдается. В этом случае не будет и разрешения на строительство. Когда проект приведен в соответствие с нормами и уже реализуется, на данном этапе работает стройнадзор, который должен следить за тем, чтобы весь этот противопожарный комплекс осуществлялся строго по проекту. Иначе также не будет получено соответствующее заключение и профильный комитет не выдаст разрешение на ввод здания в эксплуатацию".

Специалисты отмечают, что вместе со зданиями растут и требования, предъявляемые к системе защиты от огня. Так, новостройки выше 10 уровней считаются домами повышенной этажности и к ним применяются более жесткие требования. В них предусмотрены незадымляемые наружные лестницы, системы дымоудаления и противодымной вентиляции, внутренние пожарные краны, звуковое оповещение о пожаре, автоматическая сигнализация.

Так, незадымляемые лестницы обычно имеют незастекленные общие балконы и обустраиваются вдали от лифтовых шахт, квартир. Они ведут непосредственно на улицу. Другой способ эвакуации – специальные пожарные лестницы с люками на каждом балконе для спуска через соседние квартиры. Избежать отравлений угарным газом поможет вытяжная и приточная противодымовая вентиляция с функцией компенсации воздуха.

"Здания повышенной этажности сегодня оснащаются еще и внутренним противопожарным водопроводом, оборудованным кранами. Их местоположение жильцам следует хорошо запомнить. Пожарные краны размещаются в специальных шкафах. Напор воды, необходимый для тушения пожара, обеспечивается пуском насосов-повысителей автоматически или в ручном режиме после нажатия соответствующей кнопки", — рассказывает Андрей Поздняков.

В добавление к этому в общих коридорах и прихожих квартир устанавливают извещатели системы автоматической пожарной сигнализации. Сигнал о срабатывании передается в службу спасения и запускает оповещение людей о пожаре громким протяжным звуком и (или) речевым сообщением. Оборудованы дома и датчиками, реагирующими на дым и повышение температуры. Их устанавливают в огнеопасных зонах квартир и лестничных клеток.

Серьезные требования предъявляют к материалам, из которых возводят дома — они должны быть изготовлены из негорючих материалов.

Покупаем и ломаем

Но вся эта хорошо выстроенная противопожарная система ломается о быт, который пытаются обустроить жильцы, приобретшие квартиру в данном доме.

Так, противопожарные лестницы с балконов, как правило, спиливаются. А наиболее предприимчивые новоселы их даже умудряются продать (на сайтах бесплатных объявлений можно встретить такие предложения по 500-600 рублей — прим.редакции). Люки на лоджиях замуровывают — и опять-таки в целях безопасности: мало ли какой сосед решит ночью в гости заглянуть.

Но если закрытые люки на балконе еще можно как-то оправдать, то демонтаж дымовых датчиков на потолке и оповещателей над входом — уже нет. Эти приборы никакой опасности в себе не несут. Но жильцы считают, что они портят "дизайн", мешают установить красиво натяжной или навесной потолок.

А кого-то раздражает то, что датчики срабатывают каждый раз, когда на кухне что-то пригорело или хозяин решил закурить.

По словам экспертов, демонтировать такое оборудование опасно: вся противопожарная система дома может прийти в негодность, и, если пожар все же случится, могут пострадать другие жильцы.

Особый вопрос у МЧС к хламу, который любят хранить наши сограждане на балконах, в тамбурах и коридорах. Во-первых, эти вещи чаще всего очень легко воспламеняются, а во-вторых, загромождают эвакуационные выходы.

Таким образом, несмотря на все усилия застройщиков, владельцы квартир сами себя загоняют в ловушку. Застройщики пытаются убедить собственников жилья хранить в целости противопожарный комплекс, но чаще всего это бесполезно. К тому же законодательно никакой ответственности за это не предусмотрено. Даже если из-за этого погибнут люди.

Ответственность на управляющих компаниях

По словам строителей и спасателей, повлиять на ситуацию могли бы управляющие компании. Именно в их зоне ответственности находится поддержание противопожарных устройств высотных зданий в постоянной готовности. Значит, кто-то из сотрудников УК должен следить, чтобы шкафы внутренних пожарных кранов были полностью укомплектованы рукавами и стволами, а кнопки пуска имели соответствующую маркировку об их назначении ("Пуск пожарного насоса", "Пуск вентилятора противодымной защиты"). Также необходимо контролировать исправность датчиков пожарной сигнализации.

Кроме того, в силах сотрудников УК запретить жильцам закрывать воздушные зоны в незадымляемых лестничных клетках, хранить вещи в коридорах и на лестничных клетках и требовать устранения нарушений.

Если завтра пожар?

Алтайский строительный портал предполагает, что после трагедии в Кемерово требования к пожарной безопасности ужесточат. Но до тех пор жильцы высоток ежесекундно будут под угрозой внезапного крупного пожара, из которого удастся спастись далеко не всем.

Ведь сегодня лестницы у машин МЧС поднимаются лишь до 16-го этажа. А между тем сегодня в городе уже строят дома высотой 25 уровней. А это означает, что при пожаре жильцам выше 16-го этажа придется искать другой способ спасения: эвакуация по незадымляемой лестнице (если она открыта и не загромождена), по лестницам на балконе (если соседи их не спилили) или ликвидировать возгорание первичными средствами тушения (если они исправны).