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Новосибирские ученые придумали принтер для граффити

, ИА "Амител"
Для принтера не обязательно использовать только высококачественные краски

Фото: fozocske.info

Первый российский принтер для граффити представили ученые из Новосибирска, сообщает "Русская планета".

Отмечается, что разработка имеет существенные преимущества по сравнению с западными аналогами. В частности, инновационное устройство может передавать более четкие изображения. При этом для принтера не обязательно использовать только высококачественные краски.

По мнению исследователей, эти характеристики значительно отличают российскую разработку от зарубежных аналогов.

Также сообщается, что западные принтеры для граффити более требовательны к применяемым для печати материалам.

Подчеркивается, что российский принтер может напечатать абсолютно любое изображение. 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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