Казанские ученые выяснили, что восстановить поврежденный спинной мозг можно без операций при помощи нанесения на больной участок специального вещества, сообщает "Русская планета".
Ученые провели соответствующие опыты на грызунах. Оказалось, что спинной мозг способен регенерироваться без дополнительных инъекций — необходимо нанести на поражённые клетки раствор, который будет содержать стволовые клетки.
Отмечается, что для эффективного результата эксперты применяют не все единицы строения жизнедеятельности организмов, а только мезенхимные клетки, которые выделяются из жировой ткани.
Комментарии