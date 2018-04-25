Воспитанник приюта на Ставрополье пожаловался на истязания

Восьмилетний воспитанник детского приюта "Солнышко" поселке Темижбекский Ставропольского края рассказал об избиениях и пытках, сообщает LIFE.
В приют оперативно выехали следователи, сообщили в пресс-службе СК РФ. Основанием для экстренных мер стали опубликованные в Сети кадры, на которых ребёнок жалуется, что воспитатели привязывают к стулу, бьют ногами и заставляют пить лекарства, после которых он спит три дня.
"Андрей меня ногами избивал... Они завязывали руки и меня в унитазе топили вниз головой. Брали и стулом били по голове. По губам била и ногой вот сюда", — рассказывает мальчик, показывая на свой висок.
В ведомстве отметили, что по результатам тщательной проверки будет принято процессуальное решение.
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