Дональд Трамп заявил, что хочет уйти из Сирии

Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с главой Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что "хотел бы уйти из Сирии", пишет LIFE.
"Что касается Сирии, то я бы хотел уйти оттуда. Я хотел бы вернуть наших невероятных воинов обратно домой", — сказал Трамп.
При этом американский лидер не уточнил, о каких сроках по выводу вооруженных сил может идти речь.
Ранее Трамп заявлял о скором выводе американских военных из Сирии, однако потом было объявлено, что США останутся там на некоторое время для завершения борьбы с террористическими группировками.
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