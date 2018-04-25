Вожатых детских лагерей предлагают приравнять к шахтерам

Председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов пообещал направить на имя главы Минтруда Максима Топилина письмо с просьбой предоставить соответствующие рекомендации из-за того, что руководство детских оздоровительных центров не может нанять персонал ввиду молчания Минтруда по поводу порядка оформления трудовых отношений, пишет "Парламентская газета".
Проблема была обозначена во время совещания по детскому отдыху в Санкт-Петербурге, на котором присутствовали представители детских лагерей и профильные комитеты Смольного. Кроме беспокойства об отсутствии инструкций Минтруда, участники встречи поделились и другими проблемами, которые касаются регулирования трудовых отношений вожатых.
160 тысяч детей каждое лето выезжают из Санкт-Петербурга на отдых в оздоровительные лагеря. "Действующие нормы по учету рабочего времени и составления штатного расписания не отвечают реальным условиям труда вожатых в детских лагерях, сложившихся еще со времен существования СССР", — отметил председатель Совета Ассоциации программных лагерей Валерий Астанчук.
Представители сферы детского отдыха предложили законодательно приравнять вожатых детских лагерей к работникам, осуществляющим свою деятельность в особых условиях труда. На сегодняшний день под эту категорию подпадают шахтеры, механизаторы, пожарные и работники других профессий, сопряженных с переработками и вредом здоровью. Сюда же могут быть отнесены и вожатые, которые работают в условиях экспедиции, похода или путешествия, считают эксперты.
Учитывая, что точно рассчитать рабочее время вожатых и воспитателей в лагере практически невозможно, эксперты также предложили рассмотреть вопрос установления фиксированной надбавки за переработку в размере 15%.
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