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Минздрав назвал курилки в аэропорту противоречащими Конституции России

, ИА "Амител"
В ведомстве отметили, что табачный дым оказывает токсичное воздействие на людей и за пределами курительных комнат

Фото: timeout.ru

После возвращения курительных комнат в аэропорты некурящие люди будут подвергнуты воздействию табачного дыма, так как концентрация вредных веществ в воздухе помещений рядом с комнатами для курения в несколько раз выше. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Ранее думский комитет по транспорту рекомендовал принять в первом чтении законопроект о курилках в аэропорту. 

Таким образом, отвечают в ведомстве, реализация инициативы может повлечь "нарушение прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака в помещениях аэропортов", заявили в ведомстве, добавив, что это противоречит статье 55 Конституции РФ.

В Минздраве сослались на международные исследования, которые были проведены в крупных аэропортах. Согласно этим данным, "уровень загрязнения воздуха опасными твердыми микрочастицами размером меньше 2,5 микрометров, выделяющимися при курении, в 14 раз выше в помещениях рядом с курительными комнатами, нежели в аэропортах, где курение полностью запрещено". В ведомстве добавили, что это говорит о сильном токсичном воздействии табачного дыма за пределами курилок.

Ссылаясь на данные исследования Международной конфедерации обществ потребителей, в пресс-службе министерства сообщили, что в аэропорту Шереметьево до демонтажа курилок "уровень загрязнения твердыми микрочастицами в помещениях рядом с курительными комнатами в 4-6 раз превышал уровень, рекомендованный стандартом качества воздуха Всемирной организаций здравоохранения, а в самой курительной комнате — в 55 раз".

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

25.04.2018 08:39
- гость -

они бы в других сферах конституцию соблюдали бы

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25.04.2018 09:17
- гость -

ставите вытяжки как в заграничных и норм

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