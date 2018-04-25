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После возвращения курительных комнат в аэропорты некурящие люди будут подвергнуты воздействию табачного дыма, так как концентрация вредных веществ в воздухе помещений рядом с комнатами для курения в несколько раз выше. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Ранее думский комитет по транспорту рекомендовал принять в первом чтении законопроект о курилках в аэропорту.
Таким образом, отвечают в ведомстве, реализация инициативы может повлечь "нарушение прав граждан на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака в помещениях аэропортов", заявили в ведомстве, добавив, что это противоречит статье 55 Конституции РФ.
В Минздраве сослались на международные исследования, которые были проведены в крупных аэропортах. Согласно этим данным, "уровень загрязнения воздуха опасными твердыми микрочастицами размером меньше 2,5 микрометров, выделяющимися при курении, в 14 раз выше в помещениях рядом с курительными комнатами, нежели в аэропортах, где курение полностью запрещено". В ведомстве добавили, что это говорит о сильном токсичном воздействии табачного дыма за пределами курилок.
Ссылаясь на данные исследования Международной конфедерации обществ потребителей, в пресс-службе министерства сообщили, что в аэропорту Шереметьево до демонтажа курилок "уровень загрязнения твердыми микрочастицами в помещениях рядом с курительными комнатами в 4-6 раз превышал уровень, рекомендованный стандартом качества воздуха Всемирной организаций здравоохранения, а в самой курительной комнате — в 55 раз".
Комментарии
они бы в других сферах конституцию соблюдали бы
ставите вытяжки как в заграничных и норм