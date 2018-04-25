Фото: oocmp.ru
Заторы в семь баллов образовались на дорогах столицы Алтайского края утром в среду, 25 апреля. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".
Наиболее сложная ситуация наблюдается на отрезке улицы Попова от пересечения с улицей Энтузиастов до Павловского тракта, а также на проспекте Строителей в районе площади Победы и на проспекте Ленина на участке от пересечения с улицей Северо-Западной до Кулагина.
Кроме этого, пробки образовались на перекрестках проспект Космонавтов — улица Попова, Малахова — Эмилии Алексеевой и Антона Петрова, на отрезках улиц Северо-Западная, Матросова, Георгиева, Просторная, Власихинская, Советской Армии, Кутузова и Фурманова.
Отметим, что в городе произошло одно ДТП. Машины столкнулись на перекрестке Строителей — Социалистический.
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