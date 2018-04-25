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Страны "Большой семерки" обеспокоены "дестабилизирующими" действиями РФ в Сирии и на Украине, а также в соседних государствах. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на совместное заявление глав МИД и министров безопасности стран G7.
Агентство отмечает, что главы МИД "Большой семерки" обсудили общую обеспокоенность по вопросам мира и безопасности, включая Сирию, Украину и КНДР. "Затрагивая общие вызовы международному порядку, министры подняли тему российского дестабилизирующего поведения, включая неприемлемые действия России в Сирии, на Украине и в других соседних государствах", — цитирует агентство заявление.
Кроме этого, G7 обвинила РФ во вмешательстве в демократические процессы и проведении кампаний по дезинформации.
Напомним, ранее "Большая семерка" обвинила РФ в дестабилизации ситуации в мире и пригрозила ужесточить санкции против страны из-за Донбасса.
Комментарии
Все что мешает западу грабить, убивать и торговать по их правилам, страшно мешает их дерьмократии.