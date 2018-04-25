Фото: listcarbrands.com
Аналитическое агентство "Автостат" опубликовало перечень самых импортируемых в Россию иномарок. Лидером стал внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, передает РИА Новости.
Эксперты сообщили, что в минувшем году на территорию страны завезли 12351 экземпляр данной модели.
В топ-5 по популярности входят иномарки Lexus RX (8583 экземпляра), Toyota Land Cruiser (6238), Mercedes-Benz GLC (6235). А замыкает пятерку лидеров Lexus NX с показателем в 6186 единиц.
В десятку самых импортируемых иномарок также вошли Mercedes-Benz GLE, Toyota Prius, Mercedes-Benz E-Klasse, Lexus LX и Toyota Corolla.
Всего в минувшем году в Россию завезли 235 тысяч иностранных легковушек, что на 0,5% больше показателей 2016 года.
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