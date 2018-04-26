Как вернуть зрение: офтальмологи ответят на вопросы читателей Amic

Врачи-офтальмологи клиники "Евростиль" ответят на вопросы читателей Amic.ru в режиме онлайн-конференции, которая пройдет 27 апреля.
В течение месяца портал Amic.ru публиковал интервью со специалистами клиники, которые рассказывали о эксимер-лазерной коррекции, о детском зрении, развенчивали мифы об операциях и пр. Мы получили большое количество вопросов от жителей края и решили организовать онлайн-конференцию, в ходе которой врачи могли бы в "живом" режиме пообщаться с нашими читателями и ответить на вопросы о здоровье глаз.
Как бороться с катарактой, чем опасна глаукома, что делать, если ребенок стал хуже видеть, насколько эффективны операции по восстановлению зрения и не опасна ли ортокератология — на все эти и многие другие вопросы готовы ответить специалисты клиники микрохирургии глаза "Евростиль" во время онлайн-конференции на портале Amic.ru 27 апреля 2018 года.
Также вы можете обратиться непосредственно в клинику:
г. Барнаул, ул. Молодежная, 3-Б
тел.: +7 (3852) 669 669, +7 (3852) 66 99 66
понедельник-пятница с 9:00 — 17:00
суббота с 9:00 — 16:00
воскресенье выходной
Сайт клиники: http://eurostyle-barnaul.ru/?from=start
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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