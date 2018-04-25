Фото: ПУ ФСБ России по Алтайскому краю
Пограничники в Алтайском крае сообщают о росте количества попыток ввоза через границу санкционной продукции.
Как проинформировали в пограничном управлении ФСБ России по региону, только в апреле текущего года во взаимодействии с сотрудниками Алтайской таможни и Управления Россельхознадзора было предотвращено пять попыток ввоза на территорию Алтайского края санкционной продукции общим весом более 1 тонны.
Так, 12 апреля в автомобильном пункте пропуска Веселоярск в Рубцовском районе в транспортных средствах, следующих из Республики Казахстан, были выявлены: грецкие орехи общим весом более 200 кило, а спустя четыре дня — 600 кило куриных окорочков. В обоих случаях страной происхождения продукции являлись США.
А 18 апреля в автомобильном пункте пропуска Кулунда в грузовике были выявлены бельгийские груши общим весом более 120 килограммов.
Также в пограничном управлении отмечают, что по итогам 2017 года сотрудниками ПУ ФСБ РФ по Алтайскому краю в пунктах пропуска через государственную границу было выявлено более 60 тонн различной санкционной продукции.
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