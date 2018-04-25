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Офшорная компания миллиардера Михаила Прохорова купила итальянскую виллу вице-премьера Александра Хлопонина. Об этом пишет РБК со ссылкой на Би-би-си и данные кадастровой палаты Италии, а также реестра кипрских компаний.

Отмечается, что представитель группы ОНЭКСИМ подтвердил изданиям, что компания Прохорова действительно купила виллу у Хлопонина, отказавшись раскрывать детали сделки.

По данным издания, земельным участком и постройками в Форте-дей-Марми (Тоскана, Италия) Хлопонин владел c 2008 года. На участке площадью 8,2 тысячи квадратных метров, согласно спутниковым снимкам Google maps, расположены дом, сад, хозяйственные постройки и бассейн.

Би-би-си сообщает, что в декларации о доходах за 2008 год, когда Хлопонин являлся губернатором Красноярского края, дом в Италии был указан как собственность его супруги Натальи. Спустя год в декларациях дом уже был указан как собственность обоих супругов. По словам представителя вице-премьера, это могло произойти потому, что у Хлопонина "не было возможности физически присутствовать на сделке, и в права вступала его супруга", а позднее данная собственность могла быть поделена на доли.

Новым владельцем виллы стала компания FDM Real Estate LTD, данные о которой есть в реестре кипрских компаний. Этой компанией, в свою очередь, владеет кипрская компания Neptolino Holdings, которая принадлежит владельцу группы ОНЭКСИМ Михаилу Прохорову.

Представитель Хлопонина не стала комментировать СМИ данные о продаже виллы в Италии, поскольку это, как она отметила, не имеет отношения к работе Хлопонина в правительстве, а имя покупателя известно только семье.

Издание напоминает, что доход Хлопонина в минувшем году составил 2,9 миллиарда рублей. Тем самым он почти вдвое превысил доходы всех членов правительства вместе взятых.

По словам пресс-секретаря вице-премьера, стремительный рост доходов вице-премьера за 2017 год - почти в 300 раз по сравнению с доходами 2016 года — стал результатом продажи зарубежной недвижимости, а именно дома площадью 818 квадратных метров и земельного участка (8,2 тысячи квадратных метров) в Италии.

Точная сумма сделки по продаже виллы не раскрывается, но эксперты оценивают дом в сумму от 7 до 20 миллионов евро (530 миллионов — 1,5 миллиарда рублей).