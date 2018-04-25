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В столице Алтайского края на перекрестке улиц Малахова и Сухэ-Батора в среду, 25 апреля, отключили светофоры. Об этом пишет пресс-служба мэрии, ссылаясь на комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.
Уточняется, что светофоры не будут работать три часа: с 9:00 до 12:00. Отключение связано с проведением электриками плановых ремонтных работ.
Водителей просят быть внимательными при проезде перекрестка и соблюдать требования дорожных знаков.
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