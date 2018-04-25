Фото: yarcube.ru
Полицейские задержали барнаульца, подозреваемого в краже бытовой техники на съемной квартире. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
По предварительным данным, местный житель сдавал квартиру в аренду посуточно. В день съезда квартиранта хозяин решил осмотреть квартиру и обнаружил, что из жилища пропали холодильник и стиральная машина. Потерпевший обратился в органы внутренних дел. Подчеркивается, что злоумышленники своими действиями причинили ущерб на сумму свыше 33 тысяч рублей.
Полицейским удалось найти подозреваемого, который успел сдать бытовую технику в ломбард.
По факту кражи, совершенной с причинением значительного ущерба, стражи порядка возбудили уголовное дело. Злоумышленнику может грозить до пяти лет тюрьмы.
Комментарии
работодатель помоев Тесленко не платить , а свалить в сшп за голубой мечтой хочется.
вот и решился на билет в один конец.
Невероятно - разве полиция за такие дела берется?!