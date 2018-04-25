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Киеву нужно "сохранить зависимость РФ от Украины в плане транзита газа". Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Антон Геращенко в эфире канала "112 Украина", передает РИА Новости.
По словам парламентария, при воплощении в жизнь проекта газопровода "Северный поток — 2" бюджет Украины недосчитается доходов, а сама газотранспортная система в стране станет "металлоломом".
"Газотранспортная система Украины, которая приносит доход в бюджет за счет транзита российского газа в Европу, на которой работают 25 тысяч человек, станет никому не нужным металлоломом", — цитирует агентство его слова.
Кроме этого, Геращенко полагает, что после реализации проекта газопровода якобы в десятки раз увеличится возможность вооруженного нападения России на Украину, поскольку РФ "перестанет нуждаться в украинской территории как месте для транзита своего газа".
Также парламентарий призвал Соединенные Штаты ввести санкции против компаний, которые хотят стать подрядчиками строительства газопровода. Он также выразил надежду, что Вашингтон "образумит" страны Европы, которые готовы сотрудничать с Москвой, при этом заявив, что РФ якобы зависит от Украины и эту "зависимость" нужно сохранить.
"Мы просили наших американских партнеров, чтобы они вмешались в эту ситуацию, образумили европейцев, ввели санкции против компаний, которые хотят быть подрядчиками на строительство этого подводного газопровода "Северный поток — 2" и таким образом сохранили мир в Европе. Нам нужно сохранить зависимость России от Украины в плане транзита газа", — заключил Геращенко.
Агентство напоминает, что "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии.
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