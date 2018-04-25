Среда, 25 Апрель, 11:31

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

А вы примете участие в шествии "Бессмертного полка" 9 мая 2018 года?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 61,66
€ 75,21
556193
17°
Обь
353см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок-2018Дорожный ремонт - 2018Марафон Победы
Новости

Депутат Рады заявил о необходимости "сохранить зависимость" РФ от Украины

, ИА "Амител"
Также на Украине считают, что после строительства "Северного потока - 2" вырастет риск нападения РФ на страну

Фото: vedomosti-ua.com

Киеву нужно "сохранить зависимость РФ от Украины в плане транзита газа". Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Антон Геращенко в эфире канала "112 Украина", передает РИА Новости.

По словам парламентария, при воплощении в жизнь проекта газопровода "Северный поток — 2" бюджет Украины недосчитается доходов, а сама газотранспортная система в стране станет "металлоломом".

"Газотранспортная система Украины, которая приносит доход в бюджет за счет транзита российского газа в Европу, на которой работают 25 тысяч человек, станет никому не нужным металлоломом", — цитирует агентство его слова.

Кроме этого, Геращенко полагает, что после реализации проекта газопровода якобы в десятки раз увеличится возможность вооруженного нападения России на Украину, поскольку РФ "перестанет нуждаться в украинской территории как месте для транзита своего газа".

Также парламентарий призвал Соединенные Штаты ввести санкции против компаний, которые хотят стать подрядчиками строительства газопровода. Он также выразил надежду, что Вашингтон "образумит" страны Европы, которые готовы сотрудничать с Москвой, при этом заявив, что РФ якобы зависит от Украины и эту "зависимость" нужно сохранить.

"Мы просили наших американских партнеров, чтобы они вмешались в эту ситуацию, образумили европейцев, ввели санкции против компаний, которые хотят быть подрядчиками на строительство этого подводного газопровода "Северный поток — 2" и таким образом сохранили мир в Европе. Нам нужно сохранить зависимость России от Украины в плане транзита газа", — заключил Геращенко.

Агентство напоминает, что "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< апрель 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
11:23
Лакомство для Поднебесной: Алтай отправил в Китай 125 тонн мороженого 1
11:12
"Бессмертный полк", салют и парад: как Барнаул отпразднует День Победы 1
11:04
Новый российский бомбардировщик планируют поднять в небо в августе 0
10:51
Провалившуюся в колодец лошадь спасли пожарные в Горном Алтае 1
10:44
Что изменится: ГИБДД хочет изменить правила сдачи экзамена на права 2
10:40
Барнаульские журналисты сразятся в кулинарном баттле 1
10:33
Депутат Рады заявил о необходимости "сохранить зависимость" РФ от Украины 0
10:30
Как студенту получить гарантии на престижную работу? Инфографика 23
10:22
Похитители бензина бросили "машину-жертву" в Барнауле и забыли шланг 0
10:14
Барнаулец съехал со съемной квартиры, украв холодильник и стиральную машину 2
10:03
Пожар в многоквартирном доме в Бийске тушили семь человек 0
10:00
История успеха: 80 лет Бийский рыбозавод держит марку 0
09:52
Светофор на перекрестке улиц Малахова - Сухэ-Батора отключили на три часа 0
09:34
600 кило санкционных окорочков из США пытались ввезти на Алтай 8
09:30
Выставка "АвтоТех/АвтоСиб-2018" состоится в Новосибирске в мае 0
09:27
СМИ раскрыли происхождение доходов самого богатого чиновника 8
09:16
Названы самые импортируемые в РФ иномарки 0
09:05
Мясоперерабатывающая промышленность региона ведет "охоту за головами" 1
09:00
О личном: как в Барнауле лечат деликатные женские проблемы 2
08:59
ОДН, долги и пени: задай вопрос гендиректору Горэлектросети
Вопросы принимаются по любой теме, которая касается деятельности БГЭС
08:58
Страны G7 назвали действия РФ в Сирии и на Украине неприемлемыми 2
08:41
Семибалльные пробки ждут барнаульцев утром 25 апреля 0
08:23
Минздрав назвал курилки в аэропорту противоречащими Конституции России 2
08:17
Единороссы обсудили в Рубцовске вопросы социальной сферы и ЖКХ 2
08:04
Новый этап 54-ФЗ: алтайские предприниматели переходят на онлайн-кассы 5
08:00
Сумасшедший профессор Николя приглашает на шоу в музее "Как-так?" 0
07:50
Ежедневник: главные события 25 апреля в России и мире 0
07:34
"Я один делаю больше, чем 40 депутатов": лучшие высказывания Жириновского 18
07:22
Уходящий частный сектор: где могут поставить новую высотку на Комсомольском 1
07:15
Если завтра пожар: почему жилые "высотки" в Барнауле не защищены от огня 10
07:03
Двухуровневую квартиру с камином продают в центре Барнаула за 12,5 млн руб. 3
06:48
Алтайские дорожники приступили к ремонту краевых дорог по "БКД" за 600 млн 0
06:32
Лицо фирмы: секретарши прошлого века 2
06:23
"Тояматоканава": студенты на Алтае выпустили приложение для улучшения дорог 5
06:14
В режиме бури: грозы и ураганный ветер ударят по Алтайскому краю 25 апреля 0
06:01
Цены на бензин в Алтайском крае растут уже месяц 7
05:53
Вожатых детских лагерей предлагают приравнять к шахтерам 0
04:56
Адвокат, защищавший Савченко и участниц Pussy Riot, лишен своего статуса 2
03:41
Дональд Трамп заявил, что хочет уйти из Сирии 6
02:39
Воспитанник приюта на Ставрополье пожаловался на истязания 0
01:43
Российские ученые открыли уникальное свойство стволовых клеток 0
00:37
Новосибирские ученые придумали принтер для граффити 0
23:52
Путин сменил посла России в Марокко 0
23:37
Правила ведения трудовых книжек хотят упростить в России 2
23:20
"Аскорбинка и марганцовочка": сенатор посоветовал россиянам, чем лечиться 17
22:53
"Газпром" рассказал про "Северный поток-3" 0
22:34
Сына Виктора Черномырдина признали банкротом 3
22:14
Верховный суд вышел на связь с космосом 0
21:48
Минобороны России показало новые бронемашины 0
21:37
Первоклассник умер на уроке физкультуры в курской школе 4

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.